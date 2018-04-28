العبادي: نريد سلطة اتحادية في كركوك

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت إن حكومته تريد "سلطة اتحادية في كركوك"، وذلك على هامش زيارة لقيادة العمليات المسؤولة عن الملف الأمني بالمحافظة، حسب بيان لمكتبه الإعلامي.

وأشار العبادي إلى أهمية "حيادية الأجهزة الأمنية في ما يخص الانتخابات وأن يكون واجبها حماية الناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية"، حسب البيان.

وعقد رئيس الوزراء خلال زيارته اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور محافظ كركوك وقائد الشرطة الاتحادية.

وهذه هي الزيارة الأولى للعبادي إلى كركوك منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت الذي شهد حملة أمنية بسطت من خلالها القوات الاتحادية سيطرتها على غالبية المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، ومن بينها كركوك الغنية بالنفط.

وجاء ذلك بعد إجراءات عقابية اتخذتها حكومة بغداد بحق الإقليم ردا على استفتاء تقرير المصير الذي نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني.

وكان مسؤول أميركي أشار مطلع الشهر الجاري إلى أن مجموعات تابعة لقوات البيشمركة الكردية انتشرت في محافظة كركوك بالتنسيق مع حكومة بغداد.