العبادي يعلن تشكيل 'ائتلاف النصر'.. والدعوة يبقى على الحياد

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت تشكيل "ائتلاف النصر" ودعا الكيانات السياسية للانضمام إلى هذا الكيان "العابر للطائفية"، حسب تعبيره.

وتعهد العبادي في بيان صحافي بأن يمضي هذا الائتلاف قدما في "الحفاظ على النصر ومحاربة الفساد والمحاصصة".

وأكد البيان أن الائتلاف "يعمل لكل ‏العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية".‏

وأعلن "ائتلاف النصر" مساء السبت تحالفه مع "ائتلاف الفتح" الذي يترأسه الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في تجمع سمي "ائتلاف نصر العراق".

وكانت قيادة حزب الدعوة ‏قد اجتمعت مساء السبت بحضور العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري ‏المالكي، واتفق المجتمعون على أن يترأس المالكي "ائتلاف دولة القانون" ‏وأن يترأس ‏العبادي "كتلة النصر والإصلاح" وأن يبقى الحزب مشرفا عاما على القائمتين ‏دون نزوله في ‏القوائم الانتخابية. وتم إبلاغ المفوضية العليا للانتخابات بهذا القرار.

وجاء في بيان لحزب الدعوة أنه تم الاتفاق على "عدم دخول الحزب في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018".

وتم إعطاء أعضاء الحزب "بمختلف مستوياتهم التنظيمية والقيادية الحرية الكاملة للمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليس الحزبية والترشيح في أي قائمة أو ائتلاف آخر.. وترؤس أي من القوائم الانتخابية".

وأكد البيان أن القرارات التي اتخذت "تصب في صالح الدعوة ووحدة الصف".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أيار/ مايو 2018، وهو قرار أيدته الولايات المتحدة التي أعلنت دعمها لإجراء الانتخابات العراقية في موعدها.

المصدر: وكالات/ الحرة