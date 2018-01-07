العبادي في عيد الجيش: بدون محاربة الفساد سيعود الإرهاب

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت إن الجيش العراقي يمثل رمز البلد، لافتا إلى بذل جهود كبيرة لإعادة هيكلته ومحاربة الفساد داخله وداخل المؤسسة الأمنية، ومؤكدا أن "الفساد والإرهاب يرتبطان سوية ومن دون محاربة الفساد سيعود الإرهاب".

واعتبر العبادي الذي تحدث خلال احتفالية أقيمت في وزارة الدفاع بمناسبة الذكرى الـ97 لتأسيس الجيش العراقي أن الجيش "أثبت أنه كان يقاتل تحت راية واحدة وكان حازما ضد عصابات داعش ورؤوفا بالمواطنين فاستحق احترام الجميع".

وأشار إلى أن هيبة الجيش عادت وأنه "أصبح مرحبا به في جميع المناطق بعدما كان المواطن يشعر بخيبة أمل".

ولفت إلى أن "المرحلة المقبلة هي للإعمار والبناء وسننتصر فيها أيضا مثلما انتصرنا على الإرهاب" وقال "بإمكاننا أن نعمل المعجزات بوحدتنا".

وكان العبادي قد قدم السبت في بيان التهاني للعراقيين وجيشهم "الذي أعاد للوطن هيبته وحافظ على أرض بلده وقدم التضحيات الغالية في أصعب مرحلة مر بها" العراق.

وأكد في بيانه العزم على "المضي في بناء جيش وطني قوي يدافع عن أرضه ومواطنيه جميعا دون استثناء".

المصدر: موقع رئيس الوزراء حيدر العبادي