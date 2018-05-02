إدانات دولية لتصريحات عباس

انضم الاتحاد الأوروبي الأربعاء إلى إسرائيل والولايات المتحدة للتنديد بتصريحات لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تحدث فيها عن أسباب معاداة السامية.

وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي في بيان إن الخطاب الذي أدلى به عباس يحمل تصريحات "غير مقبولة تتعلق بأصل المحرقة وشرعية إسرائيل"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يظل متمسكا بالتصدي إلى أي شكل من أشكال معاداة السامية وأي محاولة للتغاضي عن الهولوكوست أو تبريره أو التقليل منه.

وكان عباس، الذي واجه في السابق اتهامات بمعاداة السامية، قد أشار في كلمة خلال افتتاحه اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الاثنين إلى أن "الدور الاجتماعي لليهود وخصوصا في القطاع المصرفي يقف وراء العداء لهم".

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن "مثل هذا الخطاب لن يفيد سوى الذين لا يرغبون في حل الدولتين الذي دعا له عباس مرارا".

وكان مسؤولون إسرائيليون على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قد اتهموا عباس بمعاداة السامية وإنكار المحرقة النازية بسبب تصريحاته الأخيرة.

وقال نتانياهو في تغريدة الأربعاء إن عباس "ألقى خطابا آخر معاديا للسامية، بمنتهى الجهل والوقاحة زعم أن يهود أوروبا اضطهدوا وقتلوا ليس لأنهم كانوا يهودا، بل لأنهم قدموا قروضا بفائدة".

Mahmoud Abbas, the president of the Palestinian Authority, gave another anti-Semitic speech. With utmost ignorance and brazen gall, he claimed that European Jews were persecuted and murdered not because they were Jews but because they gave loans with interest. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 2, 2018

وندد مسؤولون أميركيون بالتصريحات ذاتها بينهم سفير واشنطن في إسرائيل ديفيد فريدمان الذي اعتبر أن "مستواها متدن جدا"، وحمل في تغريدة على تويتر الفلسطينيين مسؤولية فشل جهود السلام.

Abu Mazen has reached a new low in attributing the cause of massacres of Jewish people over the years to their "social behavior relating to interest and banks." To all those who think Israel is the reason that we don't have peace, think again. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) May 1, 2018

وقال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن ما قاله عباس يجب إدانته من قبل الجميع، واصفا تصريحاته بأنها مؤسفة ومحزنة للغاية ولا يمكن أن تكون أساسا لبناء السلام.