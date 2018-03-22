لبنان.. توقيف مرشح شيعي معارض لحزب الله

أوقف عناصر من الأمن العام اللبناني الشيخ عباس الجوهري، المرشح الشيعي المعارض لحزب الله عن مقعد بعلبك الهرمل، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن الشيخ تم توقيفه عند حضوره إلى مديرية الأمن العام في بيروت للتقدم بطلب حصول على جواز سفر جديد، وتبين للأمن وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه صادرة بتاريخ 12 شباط/فبراير، على ضوء تهمة متعلقة بالمخدرات.

وأحيل الشيخ إلى النيابة العامة في جبل لبنان للتحقيق معه.

ويعتبر الجوهري من أبرز الشخصيات الدينية الشيعية التي أبدت معارضة واضحة لتدخل مسلحي حزب الله في الصراع الدائر في سورية منذ أعوام، وقتالهم إلى جانب قوات نظام الأسد، الذي يصفه بـ "الطاغية".

وفي تصريحات نسبت للجوهري، الذي يترأس المركز العربي للحوار والدراسات بلبنان، فإن حزب الله بمشاركته في النزاع السوري "خرج عن السياق الطبيعي للمذهب الشيعي الإثني عشري وتاريخه؛ والقائم على الخروج على الظالم ونصرة المظلوم".

ويعتبر أنصار الجوهري أن توقيفه قائم على تهم "مفبركة"، أتت للإطاحة به كونه يمتلك حظوظا بالتغلب على مرشح حزب الله في دائرته الانتخابية "نظرا لكون الشيخ هو الشيعي الوحيد القادر على خرق لائحة حزب الله".