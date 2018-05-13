قتلى في هجوم على مبنى حكومي في أفغانستان

قال مسؤول حكومي أفغاني الأحد إن اشتباكات تدور حاليا بين قوات الأمن ومسلحين اقتحموا مبنى حكوميا في مدينة جلال آباد عاصمة إقليم ننغرهار شرق البلاد.

وذكر المتحدث باسم حاكم الإقليم عطاء الله خوجياني إن دوي ثلاثة انفجارات على الأقل سمع في بداية هجوم منسق على ما يبدو، استهدف مبنى مديرية المالية.

وأفاد مسؤولون في وزارة الصحة بأن المستشفيات في المنطقة استقبلت حتى الآن أربعة جثث ونحو 20 جريحا.

والهجوم هو الثاني من نوعه الذي تشهده أفغانستان خلال أقل من أسبوع، بعد أن هاجم مسلحون مبنى للشرطة في كابول الأربعاء الماضي.