هجوم يستهدف وزارة الداخلية الأفغانية

تعرضت وزارة الداخلية الأفغانية إلى هجوم شنه 10 مسلحين حاولوا اقتحام المبنى في كابل قبل أن تفشل قوات الأمن مخططهم.

ووفقا للسلطات فإن عدد المهاجمين بلغ 10 أشخاص، قام ثلاثة منهم بتفجير أنفسهم في محاولة لاختراق المدخل الأول للوزارة، فيما تمكنت قوات الأمن من قتل السبعة الآخرين.

وذكرت مصادر أمنية لمراسل قناة "الحرة" في كابل إن الهجوم أدى أيضا إلى مقتل شرطي على الأقل وجرح أكثر من خمسة آخرين، حسب التقديرات الأولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانش إن وحدات من القوات الخاصة هي التي تولت إحباط الهجوم.

ومنذ مطلع شهر أيار/مايو الجاري شهدت أفغانستان عدة هجمات مماثلة استهدفت مبان حكومية في العاصمة كابل ومدينة جلال آباد شرق أفغانستان.