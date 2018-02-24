عشرات القتلى والجرحى في سلسلة هجمات بأفغانستان

قتل 23 شخصا وأصيب 20 آخرون على الأقل في هجمات بدأت في وقت متأخر الجمعة في أفغانستان واستهدفت القوات الحكومية.

وقالت وزارة الداخلية إن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فيما جرح خمسة من موظفي جهاز الاستخبارات بعد أن تمكن انتحاري من عبور آخر نقطة تفتيش وفجر نفسه عند مدخل مبنى الجهاز السبت.

وقال مساعد الناطق باسم الوزارة نصرت رحيمي إن "الرجل كان أنيقا ويرتدي ربطة عنق" في تكتيك جديد للإفلات من حواجز المراقبة، مضيفا أن موظفا من إدارة الأمن الوطني اعترضه عند مدخل المبنى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري بأن 18 جنديا على الأقل قتلوا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في بالا بولوك الواقعة في ولاية فرح المحاذية لإيران.

واستهدفت طالبان موقعين للاستخبارات والجيش في هلمند معقل مقاتلي الحركة التي تسيطر على 10 من 14 إقليما في هذه الولاية الجنوبية.

وأفاد عمر زاواك وهو متحدث باسم سلطة هلمند بأن هجوما وقع في إقليم ند علي الذي استعاده الجيش الأفغاني قبل أشهر، وقال إن مقاتلي طالبان أطلقوا آلية هامفي ملغومة ضد قاعدة عسكرية لكن "الجنود تمكنوا من رصدها وتدميرها بقذيفة مضادة للدروع" قبل أن تبلغ هدفها.

وبعيد هذا الهجوم، انفجرت سيارة ملغومة أمام سور مكاتب إدارة الأمن الوطني (الاستخبارات) في لشكر كاه عاصمة ولاية هلمند ما أسفر عن سقوط ثمانية جرحى بحسب الناطق باسم شرطة هلمند.