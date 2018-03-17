عفرين.. عشرات الآلاف يفرون من القصف التركي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت بأن أكثر من 150 ألف مدني نزحوا من مدينة عفرين منذ مساء الأربعاء حتى منتصف ليل الجمعة السبت، هربا من القصف المدفعي للقوات التركية التي تواصل عمليتها في شمال شرق سورية.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن اشتباكات عنيفة دارت طوال الليل على أطراف المدينة الشمالية، في محاولة من القوات التركية والفصائل الموالية لها لاقتحامها.

وأشار إلى أن المدنيين يخرجون من الجهة الجنوبية ويحاولون الوصول إلى بلدتي نبل والزهراء المواليتين للنظام.

#المرصدالسوري #عفرين تشهد نزوح أكثر من 150 ألف مدني منها مع قصف جوي وبري مستمر ومحاولات تقدم تركية جديدة لاقتحام المدينةhttps://t.co/jEoMtrNkdW — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) March 17, 2018

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير بدعم من فصائل سورية موالية لها هجوما على منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية". وتمكنت من السيطرة على مساحة واسعة منها.

ونجحت خلال الأيام الماضية في تطويق مدينة عفرين وبلدات في محيطها بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف إلى جنوب المدينة نحو أراض كردية ومناطق مجاورة تسيطر عليها القوات النظامية.