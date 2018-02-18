مسؤول كردي: اتفاق لدخول الجيش السوري إلى عفرين

قال المستشار بالإدارة التي تتولى مناطق الحكم الذاتي الكردية في شمال سورية بدران جيا إن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول الجيش السوري منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.

وأضاف المسؤول الكردي في تصريحات لوكالة رويترز إن قوات الجيش السوري ستنتشر في بعض المواقع الحدودية وقد تدخل منطقة عفرين خلال يومين.

وتشن القوات التركية عملية عسكرية في مدينة عفرين ضد وحدات حماية الشعب الكردي منذ الـ20 من كانون الثاني/يناير.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في حديث لـ "الحرة" إن الاتفاق يقضي بانتشار قوات النظام على الحدود بين عفرين وتركيا.

وأضاف عبد الرحمن أن المباحثات لا زالت جارية بين الطرفين وأن هناك نقاطا عالقة بينهما تتعلق بتواجد وحدات حماية الشعب الكردية بكامل سلاحها في المنطقة.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد حررت بدعم من التحالف الدولي ضد داعش مناطق في شمال سورية من سيطرة التنظيم المتطرف.