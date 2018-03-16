قصف تركي يقتل 20 مدنيا في عفرين

قتل 20 مدنيا بينهم خمسة أطفال الجمعة في قصف مدفعي للقوات التركية على مدينة عفرين في شمال غرب سورية، بحسب مسؤولين أكراد سوريين.

وقال المتحدث باسم قوات سورية الديموقراطية ريدور خليل إن 30 شخصا أصيبوا بجروح عندما استهدف القصف التركي حي أشرفية في عفرين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بأن القصف أسفر عن مقتل 18 مدنيا وأن معارك تدور على حدود المدينة الشمالية.

#المرصدالسوري ضمن المحرقة التركية المستهدفة لمدينة #عفرين والنازحين منها...ضربات جوية وبرية تركية تقتل 18 مدنياً وتوقع أكثر من 45 جريحاً في المدينةhttps://t.co/jefAr86uUa — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) March 16, 2018

وتشن تركيا عملية عسكرية في عفرين منذ 20 كانون الثاني/يناير بدعم من فصائل سورية، تهدف إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" من منطقة عفرين.

وصعدت القوات التركية منذ مطلع الأسبوع قصفها للمدينة التي باتت تطوقها مع 90 قرية تقع غربها، ما أدى إلى نزوح أكثر من 30 ألف مدني منها في اليومين الأخيرين، وفق المرصد.

ويربط المدينة منفذ وحيد بمناطق سيطرة قوات النظام السوري، يمر عبر بلدتي نبل والزهراء المواليتين لحكومة دمشق. لكنه أصبح منذ الاثنين تحت مرمى النيران التركية.

وتعاني عفرين من انقطاع خدمات المياه والكهرباء إثر سيطرة القوات التركية على سد ميدانكي، المزود الرئيسي لها.

المصدر: وكالات