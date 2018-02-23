عفرين.. فصائل مشاركة في الهجوم التركي 'تنفذ إعدامات ميدانية'

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الفصائل المشاركة في الحملة العسكرية التركية في عفرين شمالي سورية، نفذت إعدامات ميدانية ضد سبعة أشخاص بينهم نساء.

وقال المرصد إنه تسلم نسخة من مقطعي فيديو من عفرين تظهر في أولهما "ست جثث ملقاة على الأرض يعود عدد منها لنساء تم إعدام أصحابها ميدانيا في إحدى مناطق جنديرس جنوب غرب عفرين من قبل عناصر في عملية غصن الزيتون"، وهو الاسم الذي تطلقه أنقرة على حملتها العسكرية.

أما الفيديو الثاني، فيوثق لحظمة تنفيذ عملية إعدام ميدانية بإطلاق نار من قبل الفصائل ذاتها ضد سائق جرار في منطقة شمال عفرين، وفق المرصد.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ألقت تلك الفصائل على امرأة مدنية في معبطلي اتهمتها بأنها مقاتلة في صفوف "وحدات حماية المرأة" الكردية.

"استهداف المدنيين بشكل مباشر"

واتهمت القيادة العامة لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين الجيش التركي والفصائل المتحالفة معه باستهداف المدنيين بشكل مباشر.

وقالت في بيان الخميس إن وفودا مدنية متضامنة مع عفرين قادمة من الجزيرة وكوباني تضم نساء وشيوخا، تعرضت "للقصف المباشر من قبل الطيران التركي رافقه قصف بالسلاح الثقيل ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

وجاء في البيان أن "قذائف مدفعية الجيش التركي تتساقط عشوائيا على كل أحياء عفرين".