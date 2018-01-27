متحدث: مقتل 60 مدنيا جراء الهجوم التركي في عفرين

قال المتحدث باسم قوات سورية الديموقراطية مصطفى بالي إن نحو 60 مدنيا قتلوا حتى الآن منذ بدء العملية التركية في عفرين السبت الماضي.



وأضاف بالي في حديث لـ"موقع الحرة" أن هناك اشتباكات برية عنيفة تجري حاليا في منطقة عفرين بين "قسد" والقوات المدعومة من تركيا.

وتابع المتحدث أن الاشتباكات مستمرة في قرية علي بسكي التابعة لناحية راجو، نافيا أن تكون القوات المدعومة من تركيا قد سيطرت على تلك المنطقة.

وبدأت أنقرة هجوما السبت الماضي شمال سورية يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية، وهددت بتوسيع الهجوم إلى مدينة منبج.

ونفت قوات سورية الديموقراطية تبليغها بما يفيد عزم واشنطن وقف تزويدها بالسلاح، كما زعمت أنقرة السبت.