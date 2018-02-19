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وحدات حماية الشعب الكردية تنفي الاتفاق مع دمشق

قصف تركي في قرية بمنطقة عفرين

نفت وحدات حماية الشعب الكردية السورية الاثنين التوصل إلى اتفاق مع دمشق لدخول القوات الحكومية إلى منطقة عفرين للمساعدة في صد هجوم تركي.

وقال المتحدث باسم الوحدات نوري محمود في تصريحات لوكالة رويترز :"ليس هناك أي اتفاق. فقط يوجد دعوة من قبلنا بأن يأتي الجيش السوري ويحمي الحدود".

وقالت تركيا إنها ستواجه القوات الحكومية السورية إذا دخلت عفرين.

وكانت أنقرة بدأت عملية عسكرية في عفرين الشهر الماضي ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا "إرهابية".

وكان المستشار بالإدارة التي تتولى مناطق الحكم الذاتي الكردية في شمال سورية بدران جيا كرد قال إن القوات الكردية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول الجيش السوري منطقة عفرين.

وحررت وحدات حماية الشعب الكردي مناطق في شمال سورية من سيطرة تنظيم داعش.

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