محكمة عوفر تمدد فترة اعتقال عهد التميمي

بدأت محكمة عوفر العسكرية في إسرائيل الثلاثاء جلسات محاكمة الفلسطينية عهد التميمي المتهمة بالاعتداء على جنديين إسرائيليين في قرية النبي صالح بالضفة الغربية، قبل أن تقرر تمديد اعتقال الشابة وإرجاء المحاكمة إلى 11 آذار/ مارس المقبل.

وجعلت المحكمة الجلسات مغلقة هذه المرة. وقالت محامية التميمي، غابي لاسكي "إن القانون العسكري يسمح بمحاكمة القصر في جلسات مغلقة، لكن في محكمة عهد ومنذ البداية كانت المحكمة مفتوحة"، مضيفة "ليس هذا أفضل لعهد".

وأوقفت التميمي (17 عاما) في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، واعتقلت والدتها وإحدي قريباتها بعد ذلك بفترة وجيزة.

وظهر تسجيل مصور لعهد وهي تصفع الجنديين، بينما حاولت ناريمان، والدة عهد، التدخل في مسعى لدفع الجنديين إلى مغادرة المنزل.

وتعامل القضاء الإسرائيلي مع تصرف التميمي على أنه جريمة جنائية، ووجه لها 12 تهمة من بينها الاعتداء والتحريض، ما يعرضها لعقوبة السجن عدة سنوات.

ووقع الحادث خلال اشتباكات في مختلف أنحاء الضفة الغربية احتجاجا على قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واستبقت منظمة العفو الدولية "آمنستي" محاكمة عهد بالدعوة إلى الإفراج الفوري عنها. وقالت في بيان إن "اعتقال أو احتجاز أو سجن أي طفل يجب أن يتم اللجوء اليه فقط كأجراء أخير ولفترة قصيرة مناسبة، حسب إتفاقية حقوق الطفل التي إسرائيل طرف فيها".