فوز عريض للأهلي على الزمالك في الدوري المصري

تغلب الأهلي المصري على غريمه الزمالك بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الاثنين صمن مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفي أول مباراة بين قطبي الكرة المصرية تحتضنها العاصمة منذ 2014، أثبت الأهلي تفوقه في الدربي المصري الـ 115 في الدوري، محققا الفوز الـ 43 له مقابل 25 خسارة. وشهدت المباراة إضاعة الزمالك ركلة جزاء، وإكماله الجزء الأخير منها بعشرة لاعبين.

وانعكست الظروف غير المستقرة للزمالك في الفترة الأخيرة، وآخرها إقالة مدربه المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش الأسبوع الماضي بعد الخسارة الرابعة في الدوري هذا الموسم، وتعيين إيهاب جلال بدلا منه، سلبا على النادي الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب حاليا، بينما تمكن الأهلي من تصدر الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم.

وسجل ثلاثية الأهلي مؤمن زكريا (3) وعبدالله السعيد (43 من ركلة جزاء)، والمغربي وليد أزارو (54)، ليرفع النادي الأحمر رصيده الى 39 نقطة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 28 نقطة.