الجزائر.. النيابة تطلب سجن 26 أحمديا بتهمة الإساءة للإسلام

طالبت النيابة الجزائرية الثلاثاء بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لـ 26 من أتباع الطريقة الأحمدية، بتهمة الإساءة للدين الإسلامي.

وقال محامي المتهمين سفيان إيكن إن النيابة وجهت لموكليه ( 21 رجلا وخمسة نساء) أيضا تهمة تسيير جمعية وجمع أموال بدون رخصة.

وندد المحامي الذي طالب خلال مرافعته ببراءة كل المتهمين، بـ"تحامل الشرطة والقضاء ضد أتباع هذه الطائفة" ورأى في المحاكمة "مساسا بحرية المعتقد التي يضمنها الدستور".

وينتظر أن يصدر الحكم في العاشر من حزيران/يونيو.

والجماعة الأحمدية التي أسسها في القرن 19 ميرزا غلام أحمد الذي قال إنه المسيح المنتظر، أعلنها البرلمان الباكستاني عام 1974 جماعة غير مسلمة كما رفضتها منظمة المؤتمر الإسلامي بكل تياراتها من سنة وشيعة.

وبدأ ظهور هذه الطائفة في الجزائر في 2007​ ويقدر عدد أفرادها بالمئات.

وكان زعيم الأحمدية في الجزائر محمد فالي قد اعتقل في شباط/ فبراير من العام الماضي، بتهمة نشر العقيدة.