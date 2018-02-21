دراسة تحذر من 'مخاطر' الذكاء الصناعي

حذرت دراسة تقنية من أن التقدم السريع في الذكاء الصناعي يزيد خطر استغلال هذه التكنولوجيا قريبا لزيادة عدد الهجمات الإلكترونية أو التسبب في حوادث للسيارات ذاتية القيادة أو تحويل الطائرات دون طيار التجارية إلى أسلحة.

وأثارت الدراسة التي نشرت الأربعاء وشارك فيها 25 باحثا في المجالات التقنية والسياسات العامة من جامعات كمبردج وأكسفورد وييل إلى جانب خبراء الخصوصية الإلكترونية وخبراء عسكريين، مخاوف من احتمال إساءة استخدام دول مارقة ومجرمين ومنفذي هجمات منفردة لتكنولوجيا الذكاء الصناعي.

وقال الباحثون إن الاستخدام الضار للذكاء الصناعي يمثل تهديدات وشيكة للأمن الرقمي والفعلي والسياسي لأنه قد يسمح بشن هجمات واسعة النطاق دقيقة في إصابة الهدف بفعالية عالية.

وتركز الدراسة على تطورات يمكن أن تحدث خلال السنوات الخمس المقبلة.