Airbnb تلغي التأجير في مستوطنات الضفة

قالت شركة إير بي.أن.بي لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت الاثنين إنها قررت إلغاء قوائم الأماكن المتاحة للحجز في مستوطنات الضفة الغربية التي تعتبرها معظم القوى العالمية غير مشروعة.

ولم تفصح الشركة عن موعد سريان القرار الذي تقول إنه يؤثر على نحو 200 مكان.

وتعرضت Airbnb إلى انتقادات من فلسطينيين بسبب الإعلانات التي لا توضح إن كانت العقارات تقع داخل مستوطنات أم لا.

ووصف وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين قرار Airbnb بـ"المخجل والمؤسف"، مضيفا أن وزارته ستعمل على تحديد نشاط الشركة في إسرائيل.

ويعيش حوالي 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية واللتان تضمان أيضا أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.