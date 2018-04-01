حكم نهائي بإعدام قاتل 'بائع الخمور' بالإسكندرية

أيدت محكمة النقض المصرية الأحد حكما بإعدام "عادل أبو النور" الشهير بـ"عادل عسلية" والمدان بذبح قبطي في الإسكندرية بدعوى "بيعه الخمور".

وتعود الواقعة إلى كانون الثاني/يناير 2017، عندما أظهرت لقطات فيديو سجلتها كاميرا مراقبة أمنية شابا ملتحيا يهاجم التاجر القبطي يوسف لمعي من الخلف وهو يجلس خارج متجر لبيع الحبوب المُحمصة يمتلكه في الإسكندرية ويذبحه بسكين قبل أن يلوذ بالفرار.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت في آذار/مارس بإعدام "عسلية" شنقا بعد إدانته بالقتل العمد.

وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة النقض، لكنها أيدت الحكم السابق.

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية وغير قابلة للطعن.