روسيا.. رفض طلب المعارض نافالني الترشح للرئاسة

رفضت اللجنة الانتخابية الروسية الاثنين طلب المعارض أليكسي نافالني الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 آذار/ مارس المقبل، وعزت قرارها إلى صدور حكم ضده في قضية يعتبرها نافالني "مفبركة" لمنعه من مواجهة الرئيس فلاديمير بوتين.

وصوتت اللجنة في اجتماع علني بالإجماع على رفض الملف الذي قدمه نافالني بعد أن نظم أنصاره تجمعات في مدن روسية مختلفة.

ودعا نافالني بعد صدور قرار اللجنة أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأمضى نافالني في العام الجاري ثلاث عقوبات سجن لـ15 و25 و20 يوما، بتهمة تنظيم تظاهرات مناهضة لبوتين بدون ترخيص.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن مطلع كانون الأول/ ديسمبر ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.