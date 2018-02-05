ألمانيا تدفع تعويضات ليهود جزائريين

أعلنت منظمة تعنى بضحايا النازية أن ألمانيا ستدفع تعويضات لليهود الذين عاشوا في الجزائر واضطهدوا في ظل حكومة فيشي الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية.

وذكرت منظمة "كليمز كونفرانس" أو "مؤتمر المطالب" على موقعها الإلكتروني أن كل يهودي جزائري عانى تحت حكم فيشي الذي استمر من تموز/يوليو 1940 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 1942، سيتقاضى 2556 يورو (3175 دولارا).

وقال غريغ شنايدر نائب الرئيس التنفيذي للمنظمة "هذا اعتراف طال انتظاره لمجموعة كبيرة من اليهود في الجزائر الذين عانوا من إجراءات ضد اليهودية على يد حلفاء النازيين مثل نظام فيشي".

وأضاف "حكومة فيشي فرضت على هؤلاء الأشخاص قيودا في مجالات التعليم والحياة السياسية والمشاركة في المجتمع المدني والتوظيف".

وأفاد مؤتمر المطالب أن نحو 25 ألف يهودي جزائري لا يزالون على قيد الحياة في العالم، وأنه سيتم افتتاح مراكز تسجيل في فرنسا لأصحاب المطالب المؤهلين وسيبدأ الدفع في تموز/يوليو المقبل.

ومنذ المعاهدة الأولى التي وقعتها ألمانيا الغربية السابقة عام 1952، تلقى أكثر من 800 ألف من ضحايا الهولوكوست ما مجموعه 70 مليار دولار كتعويضات، بحسب مؤتمر المطالب الذي تأسس عام 1951 في نيويورك.