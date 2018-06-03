انحراف طائرة عسكرية جزائرية

انحرفت طائرة عسكرية من طراز C-130 الأميركية الصنع عن مسارها أثناء هبوطها في قاعدة جوية جنوب الجزائر الأحد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن "الطائرة تعرضت للحادث أثناء هبوطها في قاعدة ببسكرة الجوية، ما تسبب في إصابة طاقمها بجروح طفيفة، وتسجيل أضرار مادية في الطائرة".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن عدد الجرحى، لكن وسائل إعلام محلية تحدثت عن إصابة ثمانية أشخاص، يرجح أنهم من طاقم الطائرة.

وأظهر صور نشرت على مواقع التواصل أن طائرة النقل العسكرية تعرضت لأضرار كبيرة:

صور من حادث سقوط الطائرة العسكرية بمطار محمد خيضر بسكرة ووسائل إعلام جزائرية تفيد بوجود 8 جرحى كحصيلة أولية للحادث#الجزائر pic.twitter.com/RAqzP3JMMG — 🇩🇿 Algérienne 🇩🇿 (@AwaTefDz_23) June 3, 2018

وشهدت طائرات الجيش الجزائري خلال الأعوام الماضية حوادث أسفرت عن عشرات الضحايا.

وكانت أكبر كارثة جوية في تاريخ الجزائر قد حصلت في 11 نيسان/أبريل الماضي عندما قتل 257 شخصا أغلبهم عسكريون وعائلاتهم في تحطم طائرة عسكرية أثناء اقلاعها من قاعدة جوية في بوفاريك غرب العاصمة الجزائرية.