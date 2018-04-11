'إيل 76'.. معلومات عن الطائرة التي تحطمت بالجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن حصيلة ضحايا طائرة نقل عسكري سقطت قي ولاية البليدة غرب العاصمة الجزائر، الأربعاء، بلغت 257 شخصا من بينهم 10 من طاقم الطائرة.

الطائرة التي سقطت في حدود الساعة السابعة و50 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، كانت متجهة نحو ولاية تندوف جنوب الجزائر ثم بشار في أقصى الجنوب الغربي للبلاد.

وأكد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات، محمد خلفاوي لـ"أصوات مغاربية" أن طائرة النقل العسكري "إليوشين 76"، كانت تنقل أكثر من 300 مسافر، من عسكريين وعائلاتهم، وأفراد من جبهة البوليساريو، مشيرا إلى أن "الرحلة كانت ضمن المهام العادية"، موضحا أن لجنة التحقيق هي التي ستكشف عن الأسباب الحقيقية لسقوط الطائرة.

وبشأن الطائرة "إيل 76" التي سقطت صباح الأربعاء قرب مطار بوفاريك العسكري، أوضح خلفاوي أنها "دخلت الخدمة مع مطلع الثمانينيات، بين عامي 1982 و1984، وتستخدم على نطاق واسع في النقل الجوي العسكري.

وأشار خلفاوي إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة عسكرية بالجزائر، إذ سبق وأن سقطت طائرة من نوع "هيركول سي 130" في شباط/فبراير 2014 بولاية أم البواقي، ما أدى إلى وفاة 102 شخصا من العسكريين وعائلاتهم.

المصدر: أصوات مغاربية