واشنطن تشيد بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب

التقى نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل على هامش حوار مكافحة الإرهاب بين البلدين في العاصمة الجزائرية الخميس، وشكره والشعب الجزائري على تضحياتهم في القتال المشترك ضد الإرهاب، وعلى الدور الذي تلعبه بلاده في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع التطرف العنيف.

وناقش الجانبان أيضا التعاون لمعالجة القضايا الإقليمية، بما فيها دعمهما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل استقرار ليبيا، وكذلك فرص توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ورغم تراجع أعمال العنف خلال الحرب الأهلية التي دامت 10 سنوات (1992-2002)، لا تزال مجموعات مسلحة تنشط في بعض مناطق الجزائر خصوصا في شرق البلاد وجنوبها.

ويعلن الجيش الجزائري من وقت لآخر مقتل عناصر متشددة ضمن عمليات يصفها بملاحقة ما تبقى من "فلول الإرهاب في مختلف مناطق البلاد".