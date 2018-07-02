هل ستترشح الجزائر بملف مشترك لاستضافة المونديال؟

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري محمد حطاب إمكانية ترشح الجزائر مع المغرب وتونس لاستضافة بطولة كأس العام لكرة القدم، وذلك في تصريحات له جاءت على هامش زيارته لبعثة الجزائر المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بإسبانيا.

وقال حطاب: "الجزائر مستعدة لدراسة ترشح دول المغرب العربي: الجزائر والمغرب وتونس".

وكان وزير الشباب والرياضة المغربي رشيد الطالبي العلمي قد قال في وقت سابق إن بلاده ستترشح لاستضافة نسخة سنة 2030 من المونديال، وذلك غداة خسارة بلاده حق تنظيم بطولة عام 2026 أمام الملف الثلاثي الأميركي-الكندي-المكسيكي.