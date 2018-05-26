14 شخصية جزائرية تدعو بوتفليقة إلى عدم الترشح

دعت 14 شخصية من سياسيين ومثقفين وجامعيين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019.

وجاء في رسالة موجهة للرئيس الجزائري نشروها السبت وتم توزيعها على الصحافة "نحن الموقعون ندعوكم لاتخاذ القرار الوحيد الذي يمكنه أن يفتح حقبة جديدة للبلاد، حيث توضع المصلحة العامة فوق مصلحة الأشخاص: ألا وهو تخليكم عن العهدة الخامسة".

وأضافت الرسالة أن "نتائج السياسات المنتهجة تحت وصايتكم كانت بعيدة كل البعد عن تلبية الطموحات المشروعة للجزائريين".

وتابع الموقعون على الرسالة أن "حكمكم الطويل للبلاد أنشأ في نهاية الأمر نظاما سياسيا لا يستجيب للمعايير الحديثة لدولة القانون".

وأضافت الرسالة "سنكم المتقدم وحالتكم الصحية الحرجة يدعوانكم للاعتناء بنفسكم والتخلي عن حمل العبء الثقيل والشاق لشؤون الدولة. فلا شك أن عهدة أخرى ستكون محنة لكم وللبلد".

وبين الموقعين على الرسالة رئيس الحكومة الأسبق والمعارض البارز أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي الذي كان في طليعة الرافضين للولاية الرابعة، والروائي المشهور محمد مولسهول، والأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، والأكاديمي المتخصص في علم الاجتماع ناصر جابي.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديموقراطي ناشدا الرئيس الجزائري للاستمرار في الحكم والترشح لولاية خامسة، لكن بوتفليقة لم يعلن نيته الترشح بعد.

المصدر: أ ف ب