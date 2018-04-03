علي بابا الصينية تقاضي علي بابا في دبي

رفعت شركة علي بابا الصينية دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة مقرها دبي قالت إنها استخدمت اسمها التجاري لجمع أكثر منن 3.5 ملايين دولار في صورة عملة رقمية تحمل اسم "علي بابا كوينز".

وقالت الشركة في دعواها المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن الإثنين، إن استخدام مؤسسة علي بابا كوين "الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد" لعلامتها التجارية يستهدف إرباك المستهلكين ليعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة بالشركة الصينية أو معتمدة منها.

وتطالب الدعوى بوقف المزيد من "الانتهاكات المزعومة" ودفع تعويض واتخاذ إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة وذلك وفقا للقانون الفدرالي وقانون نيويورك.

وأصدرت القاضية في المحكمة الجزئية كيمبا وود أمر تقييد مؤقتا يطلب من علي بابا كوين أن تشرح في 11 نيسان/أبريل الأسباب التي قد تحول دون توجيه مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها.

المصدر: رويترز