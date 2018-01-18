السيسي: مصر فقدت 90 مليار دولار في سبع سنوات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس إن بلاده فقدت ما بين 80 إلى 90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية في إشارة إلى تراجع السياحة المصرية.

وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المصريين ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات من الاضطراب السياسي عقب أحداث 2011 .

وأضاف السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" الذي يسعى من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في السنوات الأربع الماضية، قال الرئيس المصري : "كي يكون لدينا سياحة يجب أن يكون لدينا أمن قوي جدا".

وتابع: "فقدنا خلال السبع سنوات الماضية ما بين 80 إلى 90 مليار دولار كنا في أمس الحاجة إليهم".

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

وسجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5 في المئة إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 7.6 مليارات دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 في المئة إلى نحو 8.3 ملايين سائح.