'أمازون غو'.. قريبا في شيكاغو وسان فرانسيسكو

تستعد شركة "أمازون" للتوسع في متجرها "أمازون غو" وفتح فروع جديدة في كل من شيكاغو وسان فرانسيسكو، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وكانت "أمازون" قد اشترت متجرا في شيكاغو مؤخرا، وجهزته ليكون نسخة أخرى عن متجرها الذي افتتح في سياتل مطلع العام 2018.

ولم يتم الإعلان عن موعد افتتاح المتجر، ولكن يتوقع أن يكون خلال العام الحالي، إذ نشرت "أمازون" طلبا لتوظيف مدير للفرع الجديد في شيكاغو.

ويعتبر متجر "أمازون غو" فريدا من نوعه، إذ يمكّن الأشخاص من التسوق والخروج مباشرة من دون إلى الحاجة إلى الوقوف في صف طويل لدفع ثمن مشترياتهم، ومن دون التعامل مع موظفين.

ويحتاج المستهلك إلى إنشاء حساب على موقع "أمازون"، وتحميل تطبيق "أمازون غو" على الهاتف الذكي، ليقوم التطبيق باحتساب الأصناف الذي اشتراها المستهلك ونوعها وثمنها وكميتها، وتتم عملية الدفع إلكترونيا.