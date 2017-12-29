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الولايات المتحدة

ترامب يدعو لزيادة رسوم البريد 'أكثر بكثير' على شركة أمازون

الرئيس دونالد ترامب

دعا الرئيس دونالد ترامب الجمعة مكتب البريد الأميركي إلى زيادة الرسوم التي يتقاضاها مقابل خدمات نقل الطرود لشركة أمازون ولـ"آخرين".

وقال ترامب في تغريدة "لماذا يقوم مكتب البريد الذي يخسر مليارات الدولارات في السنة، بتقاضي فواتير قليلة جدا من أمازون وغيره، بشكل يجعل أمازون أغنى ومكتب البريد أفقر؟ يجب أن يتقاضى المكتب أكثر بكثير!".

تغريدة ترامب جددت الاهتمام بوضع مكتب البريد الأميركي الذي يعاني من صعوبات اقتصادية، ويؤدي دورا مهما، خاصة في فترات مثل الفترة الحالية التي تشهد تسليم ملايين الطرود البريدية في كل أرجاء البلاد بمناسبة الأعياد.

ولا يحدد الرئيس الأميركي تسعيرة مكتب البريد، ولكن مجلسا من المفوضين الذين يعينهم الرئيس هو من يقوم بذلك.

ويقوم مكتب البريد الأميركي بنقل 62 في المئة من طرود أمازون، أي نحو 3.5 إلى أربعة ملايين طرد في اليوم الواحد، خلال فترة الأعياد.

وبحسب أرقام رسمية، خسر مكتب البريد الأميركي نحو 2.74 مليار دولار هذا العام.

وقبل شهرين قام المجلس برفع أسعار توصيل البريد بنسبة اثنين في المئة.

وانخفضت قيمة سهم أمازون بمقدار 0.86 في المئة، خلال فترة بعد الظهر هذا اليوم.

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