'إيموجي'.. أداة إيرانية جديدة لترويج الكراهية

تتصاعد حملة السلطات في إيران على تطبيق المراسلة "تلغرام" لصالح تطبيقات محلية مثل "آي جاب" و"سوروش"، الذي يستخدم على منصته وجوها تعبيرية "إيموجي" تعادي الولايات المتحدة.

ففي أحدث إصدارات "سوروش"، يمكن لمستخدميه إرسال "إيموجي" يمثل امرأة ترتدي اللباس المحافظ "شادور" وتحمل لافتات مختلفة تتنوع ما بين صورة المرشد الأعلى علي خامنئي ورسائل "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل" و"الموت للماسونيين".

وكانت السلطات الإيرانية كشفت الخميس عن إلغاء رخصة كانت تسمح لمزودي الإنترنت المحليين باستضافة المحتوى الذي يتم تبادله عبر "تلغرام".

وأصبح خامنئي، حسب وسائل إعلام أميركية، من داعمي تطبيق المحادثة الإيراني بعد أن أغلق قناته على "تلغرام" ودعا متابعيه إلى استخدام "سوروش".

وكانت وكالة الأنباء الرسمية المحلية أفادت الأسبوع الماضي بأن الرئاسة الإيرانية أغلقت حسابها على "تلغرام" دعما "لتطبيقات المحادثة المحلية".

و"آي جاب" و"سوروش" كلاهما تطبيقات محادثة مفتوحة المصدر ظهرت في 2015 و2013 على الترتيب.

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