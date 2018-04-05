الدبلوماسيون الأميركيون المبعدون يغادرون موسكو

غادر الدبلوماسيون الأميركيون الذين أبعدتهم موسكو ردا على إجراء مماثل من واشنطن بحق 60 دبلوماسيا، روسيا الخميس عائدين إلى الولايات المتحدة.

وخرج عشرات الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم السفارة باكرا في الصباح في ثلاث حافلات متوجهين إلى مطار في العاصمة الروسية، في اليوم الأخير الذي حددته لهم السلطات الروسية لمغادرة البلاد.



ومنذ تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا على أراضي المملكة المتحدة في الرابع من آذار/مارس بغاز أعصاب تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي السابق، حسب بريطانيا، تشهد الساحة الدبلوماسية عمليات طرد متبادلة بين روسيا والدول الغربية.



وعثر على العميل المزدوج السابق وابنته فاقدي الوعي على مقعد في إحدى حدائق سالزبري. وقالت لندن إنه "من المرجح جدا أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم"، في اتهام نفاه الكرملين بشدة.