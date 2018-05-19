عظة عن الحب تخطف الأنظار في الزفاف الملكي

أثارت عظة حماسية عن "الحب" لقس أميركي من أصول إفريقية في حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل إعجاب المدعوين للحفل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأ القس مايكل كاري عظته المفعمة بالحماس باقتباس لزعيم الحقوق المدنية الأميركي مارتن لوثر كينغ، عندما قال: "يجب أن نكتشف قوة الحب، القوة الفدائية للحب. وعندما نفعل ذلك، سنكون قادرين على جعل هذا العالم القديم عالما جديدا. الحب هو السبيل الوحيد".

ثم اقتبس كاري، وهو أول أميركي من أصول إفريقية يترأس الكنيسة الأسقفية الأميركية، كلمات من نصوص دينية وأشعار تعود للعصور الوسطى وغيرها.

وقال في عظته من كنيسة سانت جورج: "هناك قوة في الحب لا تستهينوا بها... إذا لم تصدقوني فكروا في الوقت الذي وقعتم فيه في الحب لأول مرة".

وفي جزء من العظة خرج القس عن النص المعد سلفا وقال للحضور إن الحب ليس للشباب فقط بل إنه "جزء من ترتيب الله وله قوة تكفي لتغيير العالم".

لفتت كلماته انتباه الحاضرين في الكنيسة البريطانية العتيقة.

وشوهدت ميغان وهي تبتسم خلال استماعها للعظة وكان هاري يصغي باهتمام.

الأمير وليام كان أيضا مبتسما بينما أومأت دوريا راغلاند والدة ميغان برأسها عدة مرات وهو يتحدث.

وسمعت الضحكات عندما عرضت على الشاشات ردود فعل أفراد العائلة الملكية على العظة.

كارين لونغ، أميركية من أصول إفريقية من هيوستن في ولاية تكساس، حضرت الحفل وقالت بعد أن استمعت إلى عظة القس الأميركي إن "المعنى الكامن في الكلمة هو أن الحب يتغلب على كل شيء".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الكلمة فيضا من الثناء وتحدث الكثير عن تعبيرات وجوه ضيوف الحفل خاصة أفراد الأسرة المالكة أثناء العظة.

تقول هذه المغردة إن "هذا الزفاق كان يحتاج إلى الطاقة التي يتمتع بها القس مايكل كاري":

This wedding needed Bishop Michael Curry's energy and we should all be grateful to Meghan for that #RoyalWedding — Michelle Collins (@michcoll) May 19, 2018

وأشار هذا المغرد إلى أن القس تناول عدة موضوعات في عظة واحدة، من بينها الحب والعدل:

Love, Justice, Poverty, MLK, Fire and Slavery in one sermon from Bishop Curry. Amen brothers and sisters, Amen. 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙌🏿🙌🏿🙌🏿 #RoyalWedding — David Lammy (@DavidLammy) May 19, 2018

وكتب هذا المغرد أن القس "كان رائعا":