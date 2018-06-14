تحذير رسمي للأميركيين: أجهزتكم عرضة للتجسس في روسيا

حذر مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا الأميركيين الراغبين في السفر إلى روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم من أن أجهزتهم الإلكترونية عرضة للتجسس من قبل منظمات إجرامية وقراصنة يعملون لخدمة الحكومة الروسية.

وقال المسؤول الأميركي في بيان الثلاثاء "إذا كنتم تعتزمون أن تأخذوا معكم هاتفا محمولا أو كومبيوترا محمولا أو مساعدا رقميا شخصيا أو أي جهاز إلكتروني آخر فإياكم وأن تخطئوا الظن: كل البيانات الموجودة على هذه الأجهزة (ولا سيما بيانات التعريف الخاصة بكم) يمكن أن تطّلع عليها الحكومة الروسية أو مجرمون إلكترونيون".

وأوضح أن مسؤولي الشركات والحكومة هم الأكثر عرضة للتجسس، لكن المواطنين العاديين يمكن أن يتم التجسس عليهم أيضا.

وشدد المسؤول على أن الحل الأمثل والأبسط هو ألا يصطحب الشخص معه في رحلته إلى روسيا أي جهاز إلكتروني أساسي أو يتخذ إجراءات احترازية مثل نزع البطارية من الجهاز حين لا يكون في وضعية الاستخدام.

وكان مسؤولون أمنيون بريطانيون قد وجهوا تحذيرات مماثلة للمشجعين البريطانيين وأعضاء بعثة المنتخب الكروي ودعوهم لأخذ الحيطة خلال تواجدهم في روسيا.

وقال مركز الأمن الإلكتروني التابع للحكومة البريطانية في بيان إنه قدم النصح لأعضاء البعثة قبل سفرهم.