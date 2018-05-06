العفو الدولية تتهم مصر بتعريض سجناء سياسيين لـ'أذى جسدي'

اتهمت منظمة العفو الدولية مصر بتعريض سجناء سياسيين لسوء المعاملة الجسدية، قائلة في تقرير لها إن هذه الممارسة قد تصل إلى التعذيب.

وأشارت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، الإثنين إلى أن "عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين وأعضاء المعارضة المحتجزين في الحبس الانفرادي يتعرضون لأذى جسدي مروع".

ويضيف تقرير نشرته المنظمة أن "السجناء المحتجزين بتهم ذات دوافع سياسية يتم احتجازهم في الحبس الانفرادي المطول وغير محدد المدة في مصر - في بعض الأحيان لعدة سنوات - وهو ما يرقى بحد ذاته إلى التعذيب".

وتقول المنظمة إنها وثقت 36 حالة لسجناء محتجزين في "الحبس الانفرادي لفترات طويلة إلى أجل غير مسمى".

وأوضحت العفو الدولية أنها قدمت مذكرة تحتوي على "ملخص لهذا البحث" إلى السلطات المصرية في 16 نيسان/أبريل غير أنها لم تتلق ردا من القاهرة.

وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان، بما يشمل عمليات اختفاء قسري وأحكام تعسفية وتوقيفات غير قانونية. إلا أن الحكومة تنكر هذه الاتهامات باستمرار وتقول إن ما يحدث من انتهاكات حالات فردية تتم محاسبة مرتكبيها.