عمرو خالد.. "دجاج الوطنية" يأخذك إلى الجنة

لكن لم تمر ساعات إلا وقد حذف الإعلان من على صفحة الداعية وصفحة الشركة السعودية بفيسبوك، لكن تم تحميله مرة أخرى ومشاركته على نطاق واسع.

ونشر عمرو خالد إعلانا مصورا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يروج فيه لمنتجات شركة "دواجن الوطنية" السعودية، رفقة الطاهية المغربية آسيا عثمان.

لم يكد متابعو الداعية عمرو خالد يشاهدونه في الإعلان التجاري حتى انفجرت تعليقاتهم على صفحته سخرية واستنكارا.

"لن ترتقي الروح إلا لما جسدك وبطنك يكونوا صح مع خلطة آسيا"!

وبعيدا عن تعليق البعض على فكرة ترويج داعية إسلامي شهير كعمرو خالد لمنتج ما، فإن الإعلان كان برأي البعض مبتذلا ويربط بين منتج غذائي وشعائر تعبدية بشكل غير منطقي.



وكان مقررا أن تنشر صفحة عمرو خالد سلسلة حلقات مصورة للطاهية آسيا عثمان خلال شهر رمضان، لكن لا يعلم مصير هذه السلسلة بعدما قوبل الإعلان بالاستهجان.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها عمرو خالد كنجم إعلانات، إذ ظهر سابقا في إعلان دعائي في 2007، محذرا من سرقة وصلات لمشاهدة القنوات الخاصة.