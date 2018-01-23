تأملات في محاولة الفريق سامي عنان الترشّح للرئاسة

بقلم نيرڤانا محمود/

ساعات بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خوضه الانتخابات الرئاسيّة المقبلة في آذار/مارس، أعلن رئيس أركان الجش المصري السابق سامي عنان نيته الترشّح للانتخابات الرئاسيّة. وفور هذا الإعلان، بدأت ردود الفعل المؤيّدة من إسلاميين وغير إسلاميين معارضين للرئيس السيسي. إلا أن الجيش المصري، أصدر بعد أيام بيانا وصف في إعلان عنان ترشيحه تحريضا على الجيش وقال إن الجيش استدعاه على خلفية هذه القضية.

إن الخلافات المتعلقة بسعي الفريق عنان للوصول للرئاسة ليست القضية الأساسيّة برأيي. لكن ترشيحه يكشف طريقة تفكيره وفريق عمله ومؤيديه الخاطئة.

يبدو أن الفريق عنان الذي سبق ووصفه قائد القيادة المركزية المتقاعد الأدميرال وليام ج. فالون بـ"الوقور والذكي والكفوء مهنيا، قد خطط بعناية للعودة للعمل السياسي. خدم عنان في عهد مبارك رئيسا لأركان الجيش المصري، ولاحقاً أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد تنحي مبارك. ثم عزله الرئيس الإخواني محمد مرسي؛ واليوم يعود عنان لمواجهة الرجل القوي الذي أطاح مرسي، أي الرئيس السيسي.

ركّز الفريق عنان على مظالم خصوم السيسي، وقدّم نفسه في شريط الفيديو الذي فيه أعلن ترشحه، كقائد فريق وليس مشروع رجل واحد. وكشف عن شخصيتين مدنيتين معروفتين في حملته: هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي طرده السيسي عام 2016، وحازم حسني الأستاذ في كلية السياسة والاقتصاد ناطقا رسميا باسمه. كما أن شريط إعلان الترشيح تضمن نقدا غير مباشر، ولكن قويا للسيسي. وقد وصف عنان السيسي، بوصفه مرشحا من بين مرشحين آخرين "وقد يغادر الرئاسة خلال أشهر قليلة".

لكن مقاربة الفريق عنان واستراتيجية خصوم السيسي كانت مضللة وذلك لأسباب كثيرة:

أولا، يمكن للمرء أن يفترض أن جنرالاً عسكرياً متمرسا مثل سامي عنان، الذي يمتلك خبرة عسكرة واسعة، سيتبنى نهجاً حذراً ولبقاً تجاه مؤسسته العسكرية. إن إعلانه الترشيح قبل الحصول على إذن رسمي من الجيش كان خطأ قاتلاً. شهد التاريخ صراعات بين ضباط من رتب عسكريّة عالية. إن الصراع بين الرئيس جمال عبد الناصر، وقائد جيشه المشير عبد الحكيم عامر، بعد هزيمة عام 1967، أحد الأمثلة. ومع ذلك، لا يشير تاريخ المؤسسة العسكرية إلى تفضيل جنرال سابق على رئيس حالي. تريد المؤسسة العسكرية في مصر ان تقدّم نفسها بوصفها جبهة موحّدة. أي افتراض معاكس لذلك، هو مجرد وهم لا معنى له.

ثانياً، إن دعم خصوم السيسي لترشيح عنان ــــ حتى قبل الاطلاع على تفاصيل برنامجه الانتخابي ــــ يعكس مدى انفصال مؤيديه عن الجمهور ومطالبه وأحلامه. وكمثال على ذلك، لم يناقش أو يتفحص أي من مؤيدي عنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطته الاقتصادية. ولم يكشف عن وجود خبير اقتصادي في فريقه الرئاسي، رغم معرفته أن الاقتصاد والتضخم الاقتصادي يأتيان في مقدمة أولويات العديد من المصريين. ركّز أنصار عنان على مهمّة واحدة: أي واحد إلا السيسي.

ثالثاً، أثارت طريقة تعامل الفريق عنان وموقفه المبهم من الجماعات الإسلاموية العديد من التساؤلات. وبعد سنوات من شيطنة القوات المسلحة المصرية، على أنها "المجلس الحاكم"، قدّم ضيوفٌ على القنوات المؤيدة للإخوان المسلمين، أسبابا مختلفة لدعم الفريق عنان، العسكري السابق، ليُصبح رئيس مصر المقبل. وأكثر من ذلك، حدد الخبير الاستراتيجي المالي لجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا "ستة شروط لدعم عنان" حسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية. ومن أهم هذه الشروط "إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات والطلب من رئيسها المنتخب محمد مرسي (محبوس حالياً، وهو الذي عزل عنان من منصبه) التنازل رسميا لصالح الأمة". إن توقيت هذه المطالب السريالية، كشف عن تسرع الإخوان، ودمّر فرصة حصول عنان على الموافقة العسكرية على ترشّحه.

رابعاً، وهو الأكثر أهمية، إن أي افتراض بأن يفضّل المصريون العاديون قائدا عسكريا سابقا على عسكري سابق يشغل منصب الرئيس الحالي، هو افتراض ساذج. يُفضّل المصريون الديموقراطية على الأوتوقراطية (حكم الفرد)، لكن إذا كان عليهم اختيار رئيس أوتوقراطي، سيختارون واحداً قوياً؛ وليس واحداً مستعداً لأن يكون جسراً يسمح للعديد من القوى المفلسة بالقفز إلى متن السفينة الضعيفة وتدميرها.

من المبكر الحكم على إرث سامي عنان. ومع ذلك، هناك صفات مشتركة بينه وقائد عسكري آخر هو محمد نجيب، الرئيس المصري الأول بعد الإطاحة بالملك فاروق في خمسينيات القرن الماضي. وبالرغم من أن خطاب نجيب كان مختلفاً، فإن الرجلين كانا متجاوبين مع أعداء الجيش من الإسلاميين خصوصا، لدرجة جعلتهما يحظيان باحتقار باقي المؤسسة العسكرية.

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