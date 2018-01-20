مصر.. سامي عنان يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

أعلن رئيس أركان الجش المصري السابق سامي عنان عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية في مصر التي تجرى في آذار/مارس المقبل منهيا بذلك التكهنات حول نيته خوض السباق الرئاسي.

وقال عنان في كلمة مصورة على حسابه في فيسبوك إنه قرر الترشح لإنقاذ مصر من "السياسات الخاطئة"، ودعا مؤسسات الدولة إلى التزام الحياد تجاه كل المرشحين وعدم الاتحياز لطرف دون الآخر.

وأضاف عنان أن ما تشهده مصر اليوم من مخاطر هو نتيجة "سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة":

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في وقت متأخر الجمعة نيته الترشح لولاية ثانية.