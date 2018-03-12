'فروا من قتال داعش والآن يقودون الأمن في الأنبار'

حصل "راديو سوا" على معلومات تفيد بعودة قادة عسكريين عراقيين تسببوا بسقوط الأنبار في يد تنظيم داعش قبل سنوات، إلى الخدمة.



وأكد قادة أمنيون صحة هذه المعلومات في تصريحات لـ "راديو سوا".

نائب رئيس حشد الأنبار العشائري طارق العسل يقول في تصريحات لـ "راديو سوا" إن "أغلبية القيادات الأمنية الموجودة حاليا في الأنبار هم المسؤولون عن تسليم الأنبار إلى داعش دون قتال".

وأضاف أن تلك القيادات كان المفترض "أن يحاكموا على التقصير والخلل الأمني الذي تسبب في نزوحنا وتهجيرنا وقتل أبنائنا ... لم يحاكمهم أحد بل العكس أعادوهم وكلهم على رأس القيادات الأمنية".

رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة نعيم القعود أكد هذا الأمر وقال في تصريحات لـ"راديو سوا": "تحدثت مع رئيس الوزراء (حيدر العبادي) وقلت له إنه من دون عقاب لن يستقر الوضع الأمني".

وأضاف القعود أن "القيادات الفاسدة" لم تحاسب جراء سقوط المحافظة بيد التنظيم المتشدد في أيار/مايو 2015.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء استمع إلى حديثه حول الأمر لكن "لم يتم اتخاذ خطوات بهذا الشأن".

المزيد من التفاصيل في التقرير التالي:

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المصدر: راديو سوا