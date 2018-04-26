وثائق سرية: السادات كان عازما على التنحي

قالت وثائق سرية بريطانية حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الرئيس المصري الراحل أنور السادات كان ينوي التخلي بإرادته عن الرئاسة لكن اغتياله سبقه.

وأشارت بي بي سي إلى أن الوثائق، التي حصلت عليها حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات، تقول إن سفير بريطانيا في القاهرة حينذاك مايكل وير ذكر في تقرير مفصل بعث به إلى حكومته بعد الاغتيال أن السادات كان جادا في حديثه قبل شهور من اغتياله عن نيته التنحي.

وتوقع السفير أن يكون ذلك يوم استرداد مصر الجزء الباقي من سيناء من إسرائيل في 25 نيسان/ أبريل عام 1982، أي بعد حوالي سبعة شهور من الاغتيال.

وقال السفير: "أعتقد أنه ربما كان في ذهنه أن يتقاعد فعلا في ذلك التاريخ الرمزي". وأضاف: "إن كان قد قُدر له أن يفعل ذلك، لأصبح الشعور الشعبي تجاهه أعظم بكثير مما كان".

وكان السادات قد قتل خلال عرض عسكري سنوي في السادس من تشرين الثاني/أكتوبر من عام 1981.