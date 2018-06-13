آبل تغلق ثغرة أمنية في أجهزة آيفون

تخطط شركة آبل لإغلاق ثغرة أمنية تسمح لوكالات إنفاذ القانون بالوصول إلى أجهزة آيفون للمشتبه بهم جنائيا.

وقال متحدث باسم شركة آبل إن التحديث الخاص بأجهزة آيفون الذي يجري اختباره حاليا مع المطورين من شأنه أن يعزز أمن العملاء عن طريق إحباط المتسللين الذين يستهدفون المعلومات الشخصية المخزنة على الهواتف الذكية.

وأضافت الشركة أنها تعمل باستمرار على تعزيز الحماية الأمنية في كل منتج من منتجاتها لمساعدة العملاء في مواجهة المتسللين واللصوص.

وتابعت "إننا نكنّ أعظم الاحترام لوكالات إنفاذ القانون، ونحن لا نصمم تحسيناتنا الأمنية لإحباط جهودهم".

وسيعمل التحديث الجديد على جعل الهاتف يتحول تلقائيا إلى وضع "تقييد وصول المعلومات عبر كابل USB"، في حال ترك الجهاز لمدة ساعة واحدة، وبالتالي لا يمكن استخدام الكابلات المرفقة إلا للشحن.

كما سيتم حظر نقل أي بيانات حتى يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور الخاصة به.