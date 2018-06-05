بشرى سارة لمستخدمي آيفون 6 بلس

إذا كنت من مستخدمي آيفون 6 بلس ولا ترغب في تغيير جهازك بسبب ضعف الأداء، فما عليك إلا انتظار طرح "iOS 12"، والذي يتوقع أن يكون في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وأعلنت آبل في مؤتمرها للمطورين عن نظام التشغيل الجديد iOS 12 الذي يضم مزايا عديدة.

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وأبرز المزايا:

"إيموشن" خاص بك، حيث سيتاح لك صناعة تعبيرات ضاحكة مشابهة لوجهك، باستخدام خاصية "ثلاثي الأبعاد" في الكاميرا الأمامية للجهاز الذي سيحاول محاكاة وجهك وتعبيراته وحتى لون البشرة والشعر الذي ترغبه، وأصبح بإمكانك أيضا استخدام لسانك في التعبير عما تريد.

"سيري" مساعد أفضل، وسيشمل التحديث تطبيق المساعد الشخصي ليس من خلال تنفيذ الأوامر التي تقولها له، إنما بتذكيرك بما يجب فعله أحيانا، فإذا قمت بحجز موعد لحضور مسرحية، سيذكرك "سيري" بوضع جهازك على وضعية الصامت.

محادثات "فيس تايم" جماعية، سيصبح بإمكانك إجراء محادثات مع 32 شخصا بالوقت ذاته.

البحث بالصور، أصبح بإمكانك البحث بطريقة أفضل في مكتبة الصور لديك باختيار الأشخاص او المشاهد التي تريدها.

"أيه أر"، وسيتيح التحديث الجديد مزايا أكبر في محاكاة الواقع الافتراضي، وسيتم تعزيزها بثلاثة تطبيقات مختلفة، تضم: تطبيق للقياسات، تطبيق للمجسمات ثلاثية الأبعاد، وتطبيق محاكاة الواقي الافتراضي.