أرباح آبل تفوق التوقعات

أظهرت نتائج أعمال شركة آبل الثلاثاء أن إيراداتها وأرباحها فاقت التوقعات في الربع المنتهي في آذار/مارس الماضي، مع بيعها 52.2 مليون جهاز آيفون، ما يقل قليلا عن تقديرات وول ستريت.

وحققت آبل إيرادات في الربع الأخير قدرها 61.1 مليار دولار، من 52.9 مليار دولار قبل عام. وقد توقعت وول ستريت إيرادات قدرها 60.8 مليار دولار، حسب رويترز.

وبلغت أرباح الشركة 2.73 دولار للسهم، في حين كان من المتوقع أن تربح 2.68 دولار للسهم، ارتفاعا من 2.10 دولار قبل عام.

وتوقعت الشركة إيرادات بين 51.5 مليار و53.5 مليار دولار في الربع الذي ينتهي في حزيران/ يونيو، ليتجاوز متوسط هذا النطاق توقعات وول ستريت البالغة 51.6 مليار دولار.