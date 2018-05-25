حكم قضائي بتغريم سامسونغ 539 مليون دولار لصالح آبل

حكمت هيئة محلّفين أميركية الخميس على شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية بدفع تعويض بقيمة 539 مليون دولار لمنافستها الأميركية "آبل" لانتهاكها براءات اختراع خاصة بتصميم هاتف "آيفون".

وسامسونغ التي لم تعد تسوّق نموذج الهاتف موضوع النزاع ستدفع أيضا بموجب الحكم خمسة ملايين دولار إضافية لاستخدامها بعضاً من خصائص آيفون.

وفي هذا النزاع القضائي المستمر بين عملاقي التكنولوجيا منذ سبع سنوات كانت "آبل" تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، في حين أن "سامسونغ" كانت تقول أن قيمة التعويض لا يجب أن تتجاوز 28 مليونا.

وتعيّن على هيئة المحلّفين أن تبتّ في ما إذا كانت عناصر التصميم التي نسختها "سامسونغ" تبرر تسديد كلّ الأرباح التي حققها النموذج موضع النزاع أو مجرد جزء من العائدات.

وصدر حكم أول على "سامسونغ" عام 2011 بدفع 400 مليون دولار، لكن الشركة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم وصولا الى المحكمة الأميركية العليا التي أبطلت في 2016 العقوبة وأحالت القضية إلى النظام القضائي العادي.