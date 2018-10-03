تقرير: قراصنة يسرقون مئات الملايين لصالح كوريا الشمالية

أفادت نتائج بحثية نشرت الأربعاء بأن مجموعة قرصنة تعمل لصالح كوريا الشمالية مسؤولة عن هجمات إلكترونية استهدفت بنوكا عالمية سرقت من خلالها مئات الملايين من الدولارات.

وقال تقرير لشركة الأمن الإلكتروني FireEye إن المجموعة التي يطلق عليها APT38 هي واحدة من عدة خلايا قرصنة تعمل تحت مظلمة مجموعة Lazarus.

وتقوم المجموعة بجمع الأموال لصالح النظام الكوري الشمالي، ولا تزال تعمل في الوقت الحالي من دون رادع.

وقال التقرير إنها سعت لنقل حوالي مليار دولار من البنوك المتضررة، وقد نجحت بالفعل في سرقة "مئات الملايين" من الدولارات، بحسب أحد الخبراء الأمنيين في الشركة.

ويعتقد أنها استهدفت أكثر من 16 مؤسسة مصرفية في 11 دولة على الأقل منذ عام 2014 على الأقل.

ومن بين تلك المؤسسات بنك فيتنام تي بي في عام 2015 وبنك بنغلادش في 2016 وبنك فار إيسترن إنترناشونال في تايوان عام 2017 وبنكوميكست أوف ميكسيكو وبنكو دي شيلي في 2018.

وتتسلح هذه المجموعة بمهارات وأدوات فريدة ساعدتها في تنفيذ مجموعة من أكبر عمليات سرقات الإنترنت في العالم، وربما تنتظر شهورا أو سنوات لجمع معلومات كافية عن أهدافها قبل الهجوم، بحسب التقرير.

وبعد أن ينجح القراصنة في إتمام مهمة سرقة، يزرعون برامج حاسوبية خبيثة لإخفاء آثارهم.

وقال الباحثون إن قراصنة APT38 يستخدمون هويات مزيفة داخل منظمات أو مؤسسات غير حكومية معروفة لنقل الأموال المسروقة، وفي بعض الحالات يتلاعبون بنظام التحويل العالمي بين البنوك المعروف باسم SWIFT.