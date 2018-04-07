تصاعد احتجاجات عرب إيران

تواصلت التظاهرات في المناطق التي تسكنها أغلبية عربية في جنوب غرب إيران للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقيف أكثر من 160 شخصا في منطقة خوزستان الغنية بالنفط.

وخرجت التظاهرات، بحسب تقارير، بسبب محتوى لبرنامج أذيع على قناة حكومية اعتبرته الأقلية العربية يميز ضدها.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) إن المتظاهرين خرجوا في البداية للمطالبة بتقديم اعتذار عن البرنامج، وبعد تجاهل هذا المطلب، أصبحت مطالبهم تنادي بحقوق، من بينها الحق في تعليم أطفالهم باللغة العربية. وأدى هذا الزخم إلى خروج تظاهرات أكبر ضد البطالة وسوء إدارة المياه، بحسب المنظمة.

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وطالب المتظاهرون أيضا بإنهاء السيطرة الأمنية على خوزستان وإطلاق سراح النشطاء العرب الإيرانيين، وإصدار تراخيص لوسائل إعلام عربية مستقلة.

وأفادت المنظمة بوقوع عدد كبير من الإصابات خلال موجة الاحتجاج والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

المصدر: "راديو فاردا"