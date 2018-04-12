القمة العربية.. وزراء الخارجية يعقدون اجتماعا تحضيريا

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في الرياض الخميس لإعداد مشروع جدول الأعمال الذي سيطرح أمام القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، والمقررة في الدمام الأحد المقبل.

وفي كلمته الافتتاحية، تناول الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط عددا من القضايا المهمة التي تشغل المنطقة العربية، من بينها شح المياه والبطالة بين الشباب التي وصلت إلى نحو 30 في المئة.

#القمة_العربية29 | معالي الأمين أبو الغيط: بلغت البطالة في العالم العربي خاصة بين الشباب 30% من قوة العمل وهو ما ينطوي على أزمات اجتماعية وسياسية وأمنية — القمة العربية 2018 (@ArabSummit2018) April 12, 2018

وتطرق أبو الغيط لقضية الإرهاب، وقال إن الدول العربية مطالبة بخوض معركتين ضده في آن:

#القمة_العربية29 | معالي الأمين أبو الغيط: إن الدول العربية مطلوب منها أن تخوض معركتين في آن واحد، معركة القضاء على #الإرهاب واستئصال جذوره، ومعركة التنمية والتحديث ولا يمكن لشعوبنا العبور إلى المستقبل سوى بالانتصار فيهما — القمة العربية 2018 (@ArabSummit2018) April 12, 2018

ويناقش الاجتماع قضايا أخرى مهمة مثل الأزمة في سورية وليبيا واليمن.

وندد الأمين العام أيضا بالتدخل الإيراني في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الوزراء العرب إلى العمل معا لوقف التدخل الإيراني في الشؤون العربية.

وأشاد الجبير الذي تسلمت بلاده رئاسة القمة من الأردن، بالتقارب بين العراق والسعودية، مشيرا إلى أن بلاده خصصت 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق.