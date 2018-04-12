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القمة العربية.. وزراء الخارجية يعقدون اجتماعا تحضيريا

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا في الرياض الخميس لإعداد مشروع جدول الأعمال الذي سيطرح أمام القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، والمقررة في الدمام الأحد المقبل.

وفي كلمته الافتتاحية، تناول الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط عددا من القضايا المهمة التي تشغل المنطقة العربية، من بينها شح المياه والبطالة بين الشباب التي وصلت إلى نحو 30 في المئة.

وتطرق أبو الغيط لقضية الإرهاب، وقال إن الدول العربية مطالبة بخوض معركتين ضده في آن:

ويناقش الاجتماع قضايا أخرى مهمة مثل الأزمة في سورية وليبيا واليمن.

وندد الأمين العام أيضا بالتدخل الإيراني في المنطقة.

ودعا وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الوزراء العرب إلى العمل معا لوقف التدخل الإيراني في الشؤون العربية.

وأشاد الجبير الذي تسلمت بلاده رئاسة القمة من الأردن، بالتقارب بين العراق والسعودية، مشيرا إلى أن بلاده خصصت 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق.

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