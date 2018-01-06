الأردن: اللجنة العربية السداسية ترفض القرار الأميركي حول القدس

أكدت اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس خلال اجتماعها في العاصمة الأردنية عمان رفضها للقرار الأميركي إعلان المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي إن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع اتفقوا أيضا على السعي من أجل الحصول على "اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على أساس خطوط عام 1967 والضغط باتجاه دور دولي فاعل لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين".

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن العاهل عبد الله قال إن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي واتفاق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، يستند إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

#عاجل ابو الغيط: الاجتماع ناقش مسألة البحث عن بديل عن الولايات المحتدة الامريكية كوسيط لعملية السلام #بترا #الاردن #القدس — Jordan News Agency (@Petranews) January 6, 2018

ويضم الوفد وزراء الخارجية المصري سامح شكري والفلسطيني رياض المالكي والسعودي عادل الجبير والمغربي ناصر بوريطة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب قرر في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة.

وشكلت اللجنة الوزارية السداسية عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في التاسع من الشهر الماضي من أجل تحديد الخطوات بعد القرار الأميركي حول القدس.