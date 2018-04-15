قمة عربية على وقع الصراعات والتوترات

تستضيف السعودية الأحد القمة السنوية لجامعة الدول العربية التي يفترض أن تناقش إضافة إلى الوضع السوري، ملفات إيران واليمن ومستقبل القدس، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية واجتماعية تشغل بال المواطن في المنطقة.

وتنعقد القمة العربية بعد يومين من ضربات وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد المتحالف مع إيران وروسيا، ردا على هجوم كيميائي نفذه النظام في مدينة دوما القريبة من دمشق.

وسيلقي أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في افتتاح القمة كلمة من المفترض أن يتطرق فيها إلى تطورات المنطقة.

وسيترأس الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز القمة التي تعقد في مدينة الظهران الشرقية على بعد حوالى 200 كيلومتر من الساحل الإيراني.



ومن بين الرؤساء المشاركين الذين وصلوا الى السعودية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس العراقي فؤاد معصوم وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس اللبناني ميشيل عون والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

دعم للضربات ضد نظام الأسد

وقدمت السعودية "دعمها الكامل" للضربات التي تم شنها السبت، معتبرة أنها تشكل "ردا على جرائم" دمشق.

وقطر التي أكدت مشاركتها في القمة رغم خلافاتها مع الرياض، ذهبت في اتجاه الموقف السعودي متحدثة عن عمل غربي "ضد أهداف عسكرية محددة يستخدمها النظام السوري في هجماته الكيميائية".

ورأت وزارة الخارجية القطرية أن "استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية والعشوائية ضد المدنيين" يتطلب قيام المجتمع الدولي "باتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دوليا".

الدور الإيراني في اليمن

ومن المتوقع أن تدفع الرياض باتجاه موقف قوي وموحد إزاء طهران، عدوها اللدود في المنطقة.

وفي ما يتعلق باليمن، تندد الرياض باستمرار بالاستخدام المتزايد لطائرات مسيرة وصواريخ "إيرانية" أطلقها الحوثيون باتجاه أراضيها.

ومن المؤكد أن الرياض التي تتدخل عسكريا في اليمن منذ العام 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ستسعى إلى تعبئة شركائها ضد ما تصفه "بالعدوان المباشر" من جانب إيران المتهمة بأنها تزود الحوثيين معدات متطورة. لكنّ طهران تنفي دعم الحوثيين عسكريا.

وتتمتع ايران بنفوذ كبير في الشرق الاوسط وتدعم مجموعات شيعية مسلحة موالية لها في عدد من دول المنطقة، على رأسها حزب الله اللبناني.

ويرى مراقبون أن السعودية ستدفع خلال أعمال القمة باتجاه اعتماد موقف أكثر حزما ضد إيران المتهمة أيضا من قبل المملكة بدعم الحوثيين في اليمن المجاور بالسلاح، الأمر الذي تنفيه طهران.

مستقبل القدس

وسيكون مستقبل القدس أيضا مدرجا على جدول أعمال القمة العربية، بينما تستعد الولايات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقبل نحو شهر من نقل السفارة الأميركية إلى القدس في أيار/مايو المقبل، من المتوقع ان يعبّر قادة الدول العربية عن رفضهم للخطوة الاميركية.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة"، في حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وصدرت تصريحات عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال فيها إنه ليس هناك أي "اعتراض ديني" على وجود دولة اسرائيل.

واعتبر أن "إسرائيل اقتصاد كبير مقارنة بحجمها واقتصادها ينمو بقوة. بالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل، وإذا كان هناك سلام، فستكون هناك الكثير من المصالح.

واتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد ساعات من هذه التصريحات، ليجدد موقف المملكة "تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".